منظمة أممية لتسجيل مستويات الحرارة القياسية عبر عملية

2021/08/17 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتولى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية توثيق مستويات الحرارة القياسية وتصديقها وفق مسار طويل ودقيق، ويستغرق توثيق درجات الحرارة القياسية عادة عدة أشهر.

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