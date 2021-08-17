االديمقراطيات الغربية... باعت ضمائرها - غسان صابور

2021/08/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور هل رأيتم جحافل العائلات الأفغانية المسالمة..



الهاربة بمئات الآلاف..



بلا أية حماية دولية..



أمام جحافل " طــالــبــان "؟؟؟...



أروع وأبشع صور لخيانات الدول الغربية..



لهذا الشعب الذي آمن بالديمقراطيات الغربية (المزورة) ورؤسائها ومبشيرها وتجارها..



وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية..



هذه الدولة التي تخصصت باقتحام الدول..



وتغيير مصيرها وحياتها وموتها...قرفت..



قرفت..



صدمت من مبادئ الإنسانية..



بعد ......





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