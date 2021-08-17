أثر الدين - محمد علي عبد الجليل

2021/08/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_عبد_الجليل 1-يُـصِيبُ الدِّينُ عَقلَكَ بِالـبَـلادَةْ، سَـواءٌ دِينُ عِـيسى أَمْ حَمادةْ.2-وَيَـجْـعَـلُ مِـنْـكَ شاةً في قَـطيعٍ، وَيَـقْـتُـلُ فِـيـكَ طاقاتِ الفَـرادة.3-لأنَّ الدِّينَ يُلزِمُـكَ اتِّـباعاً لِـرَهْــطٍ مِنْ لُـصوصٍ بِاسْــمِ "قادة".4-يُـحارِبُ فِـيكَ أَصـناماً صِـغاراً ويَـخْـلُـقُ فيكَ أَصناماً زِيادة.5-ويَـزرَعُ فيكَ إيـماناً وخَ ......





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