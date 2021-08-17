تونس: ما المطلوب اليوم المقاومة المستقلة من أجل مشروع للتغيير الجذري أم كسر أجنحة النهضة لصالح شق من شقوق البرجوازية. - بشير الحامدي

2021/08/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي المعروف أن قطاع الطاقة والمناجم قطاع تسيطر عليه شركات عالمية كبرى، والمعروف أيضا أنه قطاع شبيه جدا بقطاع الصناعات الحربية من حيث أن كل شركة تحيط معاملاتها بسرية كبيرة وتحرس نشاطاتها بأحدث التقنيات وتؤمن كل مراحل عملية الاستثمار الخاصة بها من التخطيط إلى البورصة تأمينا لا يترك شيئا للصدفة ومن المعروف كذلك أن هذه الشركات تضع يديها تقريبا على كل هذه الثروة في بلادنا وتحيط كل ذلك بسرية بالغة و أن الدو ......





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