تفاصيل الحكم بحق قائد القوة الجوية السابق انور حمه امين

2021/08/17 | 15:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل

قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائد

القوة الجويَّة السابق؛ مبينةً أن

الحكم صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقدٍ

خاص باستثمار قطعة أرضٍ مخصصةٍ لنادي

القوة الجويَّة.

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