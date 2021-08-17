كردستان يعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

2021/08/17 | 15:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي .

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