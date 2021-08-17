2021/08/17 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / المركز الخبري الوطني سجلت محافطة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً بمعدل وفيات واصابات فيروس كورونا في المحافظة.وذكرت دائرة صحة النجف الاشرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم اجراء 989 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بمعدل وفيات وإصابات كورونا بالنجف المركز الخبري الوطني.

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