قصف مجهول يستهدف أحد المباني في سنجار (فيديو)

2021/08/17 | 15:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض أحد المباني إلى قصف بطيران، يُعتقد أنه تركي، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

قناة "ناس" على تلكرام..



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واظهر مقطع مصور رصده "ناس"، (17 آب 2021)، تصاعد أعمدة الدخان من أحد الأبنية في قرية سكينية التابعة للقضاء.

ولم تصرح الجهات المسؤولة لغاية كتابة هذا الخبر، عن طبيعة القصف وما اذا أسفر عنه ضحايا أو جرحى.

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