الكاظمي يتصل بالرئيس الايراني ويبحثان القضايا المشتركة

2021/08/17 | 16:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اتصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه عددا من القضايا المشتركة بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)”.وعبّر رئيسي عن شكره” للكاظمي، وجهود العراق حكومة […]

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