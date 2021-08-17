تونس.. توقعات بتكليف رئيس حكومة

2021/08/17 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد مرور ثلاثة أسابيع على القرارات الرئاسية المفاجئة، يبدو أن تونس تتجه نحو حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك بتأكيد من الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي وعد بتكوين حكومة تعبر عن إرادة الشعب التونسي قريبا.

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