2021/08/17 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه 18 فرقة من الدفاع المدني لإخماد حادث حريق في نينوى

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