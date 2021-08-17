2021/08/17 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/قالت وزيرة الهجرة والمهجرين ،ايفان فائق جابرو ،ان زيارتها لمحافظة كركوك اليوم جاءت بتوجيه رئيس مجلس الوزراء ،فيما قدمت شكرها لادارة المحافظة وشعبها لاستقبال ودعم النازحين في المحافظه .وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،ووكيل وزارة الهجرة كريم النوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق ركن علي الفريجي وقائد شرطة كركوك العميد كاوه غريباننا في كركوك لدينا 25الف عائلة نازحه بينها 13الف من سكان القرى المهدمة والمناطق المحرره في كركوك وستة الاف من محافظة نينوى وخمسة الاف من محافظة الانبار ..موكدة لدينا خطه وطنية لاعادة النازحين ودعمهم وسنعمل من الاسبوع القادم على صرف منح العودة للنازحين بواقع مليون ونصف المليون دينار ونعمل بجهود وتوجيه رئيس الوزراء لخلق بيئة امنه لعودتهم مع احترام خصوصية كل محافظة /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الهجرة من كركوك :الاسبوع المقبل سيتم صرف منح العودة للنازحين بواقع مليون ونصف المليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الهجرة من كركوك :الاسبوع المقبل سيتم صرف منح العودة للنازحين بواقع مليون ونصف المليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).