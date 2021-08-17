رئيس نادي النجف يؤكد تأمين مستحقات اللاعبين للموسم السابق

2021/08/17 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلن رئيس نادي النجف الأشرف رضوان الكندي، عن تأمين مستحقات اللاعبين للموسم السابق والاستعداد لمعسكر تدريبي للموسم القادم.وقال الكندي في تصريح صحفي اليوم "تم تأمين ما تبقى من مستحقات اللاعبين المالية للموسم الماضي وسيتم تسليمها ونؤكد التزامنا بتهيئة فريق كرة القدم الأول واكمال التعاقدات المحلية واستقطابات المحترفين خلال الأيام القليلة المقبلة.وحول الموسم المقبل قال الكندي "سيتم توفير معسكر تدريبي بمكان مناسب وأجواء ملائمة للفريق للوصول إلى الجاهزية التامة قبل الدخول بمنافسات الدوري العراقي والملحق الآسيوي".وعلى صعيد التعاقدات اكدت ادارة النادي توقيع المغربي سفيان طلال لكشوفات النادي للموسم المقبل ليصبح اول لاعب من المغرب العربي يلعب في نادي عراقي ./انتهى

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