2021/08/17 | 16:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فرقة إطفاء تتجه لإخماد حريق اندلع في بناية من 4 طوابق في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 16:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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