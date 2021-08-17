2021/08/17 | 16:48 - المصدر: بي بي سي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: أزمة جفاف غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: أزمة جفاف غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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