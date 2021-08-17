نائب: تهريب منظم للنفط العراقي عن طريق كردستان

2021/08/17 | 16:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تورط مدير عام شركة تسويق النفط بقيامه يتكيف أوضاع الشركة والسكوت على مخالفات الشركة عن عمد وتقصد.

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