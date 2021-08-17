الدفاع المدني تدفع بـ18 فرقة لمكافحة حريق اندلع في بناية تجارية بالموصل

2021/08/17 | 16:52 - المصدر: وكالة ناس

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يحدث الان في نينوى ..

احتراق بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مغلفة بالواح الكوبوند سريع الاشتعال إعلام نينوى في الحي الزراعي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل والدفاع المدني يزج بـ 18 فرقة اطفاء تخصصية للسيطرة على النيران.

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