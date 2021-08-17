طالبان تمهل امريكا حتى 11 ايلول لسحب قواتها قبل مهاجمتها

2021/08/17 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حركة “طالبان”، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بإكمال عملية سحب قواتها من أفغانستان بحلول 11 ايلول المقبل، مؤكدا التزام الحركة بعدم مهاجمة القوات المنسحبة.

وقال المتحدث باسم “طالبان” سهيل شاهين في حديث لقناة “سكاي نيوز”: “لقد أعلنوا أنهم سيسحبون قواتهم قبل الحادي عشر من ايلول.



فإذن يجب عليهم سحب كل قواتهم”.

واضاف : “ونحن ملتزمون بعدم مهاجمتهم.



ولم نهاجمهم”.

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