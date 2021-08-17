2021/08/17 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق داخل بناية تجارية في الجانب الأيسر من الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حريقا اندلع ببناية تجارية مكونة من أربعة طوابق مغلفة بألواح الكوبوند سريعة الاشتعال في الحي الزراعي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل". وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني زجت 18 فرقة إطفاء تخصصية للسيطرة على النيران".

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