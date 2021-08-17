مصدر لـCNN: الشريك المؤسس لطالبان يعود من قطر إلى أفغانستان للمرة الأولى من 20 عامًا

2021/08/17 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع من حركة طالبان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، عن عودة الملا عبدالغني برادر، الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، إلى أفغانستان للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

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