2021/08/17 | 17:04 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 | 04:53 مساءً

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العراق وايران يبحثان ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة التحديات

بحث العراق وإيران ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي بدوره بدور العراق الذي وصفه بالبارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام ومصالح شعوب المنطقة.



وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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