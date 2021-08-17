محافظ ذي قار: الشركة الصينية تسلمت مشروع مطار المحافظة

2021/08/17 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، إن الشركة الصينية المتخصصة ببناء المطارات، تسلمت موقع مشروع إنشاء مطار ذي قار الدولي، وباشرت الشركة باجراءت فحص التربة للمطار، واعداد التصاميم والتنفيذ من قبل الشركة.

وذكر الخفاجي في تصريح اورده "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الشركة الصينية مستمرة في عملها التحضيري للبدء بتنفيذ المشروع"، موضحا أن "المدة القابلة لتنفيذ المشروع ستكون خلال عامين حسب الخطة المقدمة من قبل الشركة".

واضاف أن "المطار سينشط الحركة الاقتصادية للمحافظة، كما سيوفر وظائف للشباب العاطلين من محافظة ذي قار"، مبينا أن "كلفة الانجاز ستكون 367 مليون دولار".

واشار الى أن "خطة الاعمار ضمن صندوق اعمار ذي قار تشمل 163 مشروعاً تمت احالة 100 مشروع منها للشركات المختصة، ويشمل قطاعات الصحة، والإسكان، والطرق والجسور، والبنى التحتية، والشباب والرياضة، وتستمر الجهود لغرض إدراج بقية المشاريع، مؤكداً أن "العمل سيكون بالتعاون مع وزارة التخطيط".

وبيّن الخفاجي أن "هذ الشركات في طور اكمال اجراءات التعاقد مع ادارة الصندوق بتسلم المشاريع على الارض، ومن المؤمل ان تباشر قريباً بتنفيذ مشاريعها في المحافظة".

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