نجم فرانكفورت إلى الدوري السعودي.. والسبب

2021/08/17 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت تقارير ألمانية كشفت عدم رضا يونس عن تقليص راتبه بالدوري الألماني بعد عودته، مما دفعه إلى طلب الرحيل عن فرانكفورت

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