2021/08/17 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الأمين العام للنيتو: خاطبنا حكام أفغانستان الجدد للسماح بمغادرة الراغبين

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