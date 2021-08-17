الكاظمي لرئيسي: أتطلع لتعزيز العمل الثنائي في مواجهة تحديات المنطقة

2021/08/17 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في اتصال هاتفي مع رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل بيان عن الكاظمي تأكيده خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف لتوثيق الاستقرار ودعم التنمية المستدامة إضافة الى التكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها.

من جانبه ثمن الرئيس الإيراني جهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تقريب وجهات النظر في المنطقة والجهود الدبلوماسية في لخدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة.

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