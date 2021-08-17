2021/08/17 | 17:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصال هاتفي بين الكاظمي ورئيسي يناقش عددا من ملفات المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/17 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال هاتفي بين الكاظمي ورئيسي يناقش عددا من ملفات المنطقة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال هاتفي بين الكاظمي ورئيسي يناقش عددا من ملفات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).