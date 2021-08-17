بعد المباركة لحركة طالبان.. ما فرص اتهام الجماعة الإسلامية الكردستانية في العراق بالإرهاب؟ - عاجل

2021/08/17 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، على الترحيب من قبل الأحزاب الإسلامية الكردية باستيلاء حركة طالبان على نظام الحكم في أفغانستان.

وقال سلام، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لايمكن اتهام هذه الأحزاب بأنها تتبنى الإرهاب وملاحقتها، كون ذلك يدخل في خانة التعبير عن الرأي".

وأضاف أن "موقف الأحزاب الإسلامية الكردية يدخل بخانة الرأي، كون موقف طالبان فيها مرونة، وحتى الآن هناك اختلافات على توصيفها، وأيضا مؤشرات على اعتراف مجموعة من دول العالم بها".

وكان القيادي في الحركة الإسلامية الكردستانية، لقمان محمد، قال بوقت سابق، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحركة قدمت التهاني بنحاح حركة طالبان بالاستيلاء على العاصمة كابول".

وأضاف محمد، أن "ما تحقق يعد نصراً لجميع المسلمين في العالم، وقد أجرينا اتصالا مع حركة طالبان قدمنا لهم التهاني بهذه المناسبة"، متمنيا لهم "استمرار الحكم والعمل بالمنهج الإسلامي".

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