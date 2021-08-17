الصحة تتحدث عن خطة لإيصال العراق لمناعة مجتمعية من كورونا

2021/08/17 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدثت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن خطة لإيصال العراق إلى مناعة مجتمعية وهي 60%.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي للوزارة، ربى فلاح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطة وزارة الصحة التي عملت عليها لزيادة اعداد الملقحين بزيادة اعداد المناقذ التلقيحية والفرق التلقيحية الميدانية واستهداف المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية، ساهمت بزيادة اعداد الملقحين واليوم نشهد ارتفاع ملحوظ للملقحي".

وأكدت فلاح، "عزم الوزارة على المواصلة بإجراءات جديدة تساهم بشكل كبير لوصول العراق الى مناعة مجتمعية وهو 60 ٪ من عدد السكان المشمولين باللقاح".

وشددت، على "ضرورة استمرار الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس كمامة وتباعد اجتماعي والتعقيم وبالاخص اثناء تأدية الزيارة المليونية في يوم العاشر من محرم الحرام لضمان سلامة زوارنا الكرام".

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