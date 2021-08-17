ديالى تصدر قرارا فوريا برفع التجاوزات في هذه المناطق

2021/08/17 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مصدر حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء، عن صدور اوامر برفع التجاوزات في اماكن داخل بعقوبة فورا.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "بلدية بعقوبة اصدرت اوامر لمفارز رفع التجاوزات بالمضي في نشاطها في رفع التجاوزات فورا عن الشوارع التي دخلت خطة مشاريع التطوير والتأهيل مؤخرا، بالاضافة الى الازقة والاحياء والاسواق داخل ومحيط المدينة".

واضاف، ان "رفع التجاوزات بدأت منذ يوم امس في منطقتين ببعقوبة هما باب الدرب والامين وستنتقل الى بقية المناطق دون استثناء"، مؤكدا ان "مفارز البلدية مسنودة بقوات امنية من اجل المساعدة في رفع التجاوزات وتفادي اي اشكالات مع المتجاوزين لاسيما وأن قرار الرفع نهائي دون اي استثناء ".

واشار الى ان "عملية رفع التجاوزات ستبقى محددة في نطاق المناطق التي تجري بها المشاريع بالوقت الراهن بانتظار قرارات اخرى حيال بقية التجاوزات ".

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