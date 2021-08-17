جنـرال بريطانـي يؤكد امكانيـة اجلاء نحو 7 الاف مواطن افغانـي من العاصمة كابل

2021/08/17 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أكد قائد عمليات الاجلاء البريطاني ، امكانية اجلاء نحـو 6 الاف -7 الاف مواطن من العاصمة كابل ، بعد سيطرة مقاتلي حركة طالبان على الاراضي و المدن الافغانية ./انتهى5

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