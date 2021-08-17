حريق كبير يلتهم بنايات في حي الزراعي بايسر الموصل

2021/08/17 | 17:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ نشب حريق التهم عددا من البنايات في منطقة حي الزراعي بايسر الموصل اليوم.وقال مصدر في الدفاع المدني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" فرق الدفاع المدني تواصل اخماد الحريق الذي نشب في بنايات داخل منطقة الزراعي بايسر الموصل "مضيفا ان"الحريق سبب خسائر مادية كبيرة دون وجود خسائر بشرية .ولم يشر الى سبب الحريق./انتهى

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