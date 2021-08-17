الدفاع المدني يرسل 18 فرقة إطفاء لاخماد حريق في نينوى

2021/08/17 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إرسالها 18 فرقة إطفاء لاخماد حريق في بناية تجارية بمحافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بناية تجارية مكونة من 4 طوابق مغلفة بالواح الكوبوند سريع الاشتعال تعرضت للاحتراق في الحي الزراعي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل”.وأشارت الى انها “زجت …

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