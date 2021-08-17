2021/08/17 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، عن فرض إغلاق عام بصورة مفاجئة، وذلك بعد أن ثبتت إصابة رجل بفيروس كورونا، وهي أول حالة إصابة بالفيروس تسجل بالبلاد منذ 6 أشهر.وقالت رئيسة الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق عام في نيوزيلندا بعد تسجيل إصابة واحدة بكورونا المركز الخبري الوطني.

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