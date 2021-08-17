أم أفغانية عملت مع منظمات أمريكية لـCNN: ماذا سيحدث لبناتي إذا قُتلت؟

2021/08/17 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثناء معالجة هذا السقوط السريع للحكومة الأفغانية للمرة الأولى، وعد الرئيس بايدن بمساعدة الحلفاء الأفغان على الهروب، لكنه ترك العديد من الأسئلة دون إجابة حول كيفية تحقيق الولايات المتحدة لهذا الهدف.تحدثت كلاريسا وارد كبيرة المراسلين الدوليين في CNN، مع بعض الأفغان الذين يحاولون مغادرة البلاد.

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