2021/08/17 | 18:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن عملية انتقال كيليان مبابي نحو ريال مدريد هذا الصيف تعد عملية معقدة للغاية.ونقلت الصحيفة عن مصادرها في فرنسا، أن باريس لن يسمح لمبابي بالخروج هذا الصيف.وكشفت تقارير إسبانية عن جلسة ستجمع مبابي بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان؛ من أجل مطالبته بالتفاوض مع ريال مدريد، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف بدلا من الصيف المقبل مجانا.ويرفض مبابي حتى اللحظة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، على الرغم من الصفقات المدوية التي تعاقد معها الفريق الفرنسي مؤخرا، مثل ليونيل ميسي وراموس وأشرف حكيمي وفينالدوم.وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن باريس سان جيرمان سيعمل مجددا على إقناع كيليان مبابي بالتوقيع على عقد جديد، على الرغم من رفضه كل العروض السابقة.ولدى ريال مدريد عرض جاهز، يمكن أن يصل إلى 150 مليون يورو في حالة موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض لانتقال مبابي من بارك دي برانس إلى سانتياغو برنابيو.المصدر: إرم نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: سان جيرمان لن يسمح لمبابي بالخروج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: سان جيرمان لن يسمح لمبابي بالخروج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).