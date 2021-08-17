الإعلان عن موعد الظهور الاول لميسي مع باريس سان جرمان

2021/08/17 | 18:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي ماوريتسيو بوكيتينو، الثلاثاء، تأخر ظهور نجمه الجديد، ليونيل ميسي للمرة الاولى بقميص النادي حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية، اليوم (17 اب 2021)، أن "ظهور ميسي المرتقب سيتأخر حتى نهاية الشهر الجاري، وتحديدا حتى مباراة ريمس يوم الأحد 29 اب في الدوري الفرنسي".

وأدى ميسي تدريباته للمرة الثالثة فقط، الاثنين الماضي، بعد انتقاله التاريخي من برشلونة، ويعمل حاليا على استعادة مستوى اللياقة البدنية المطلوب.

ولم يحظ "البرغوث" بفترة استعدادات مثالية هذا الصيف، عقب قيادة الأرجنتين للفوز ببطولة "كوبا أميركا" التي أقيمت في البرازيل، قبل أن يقطع إجازته مباشرة لإتمام صفقة الانتقال إلى سان جرمان.

ويواجه فريق العاصمة الباريسية بريست خارج ملعبه الجمعة المقبل، لكنه يبدو موعدا مبكرا جدا بالنسبة إلى ميسي للمشاركة في المباراة، رغم أنه قد يسافر مع سان جرمان إلى المدينة الشمالية، بحسب تقارير.

وكان ميسي قد شاهد، من المدرجات، فوز فريقه العريض على ستراسبورغ بعد فترة قصيرة من وصوله إلى باريس.

وعقب نهاية المباراة قال بوكيتينو: "سنتابع الأمر خطوة بخطوة، نتعرف على بعضنا البعض، ونجعله يبلغ درجة اللياقة (المطلوبة)، والراحة، حتى يتمكن من الظهور لأول مرة حين يكون لائقا تماما".

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