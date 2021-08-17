المركزي العراقي يبحث الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

2021/08/17 | 18:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان له اليوم إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ترأس اجتماع اللجنة العليا …

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