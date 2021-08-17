الشيخ حمودي يعزي بوفاة كمال البصري: خسارة وطنية كبيرة لاحد الهامات العلمية

2021/08/17 | 18:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزى رئيس منظمة النخب والكفاءات العراقية، الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، بوفاة رئيس هيئة اُمناء المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي، الدكتور كمال فيلد البصري، معتبرا رحيله خسارة وطنية كبيرة لأحد الهامات العلمية العراقية.وقال الشيخ حمودي في بيان تلقته “الايام نيوز”: “بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله، تلقينا نبأ وفاة الدكتور كمال فيلد البصري، رئيس هيئة […]

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