العراق.. قتلى بـ3 غارات على مستشفى في سنجار

2021/08/17 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت "فرانس برس" عن ضابط بالجيش العراقي ومسؤولين محليين قولهم إن مشفى في قضاء سنجار، شمالي العراق، تعرض لقصف جوي بعد ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك غداة عملية تركية مماثلة استهدفت سيارة وسط المدينة.

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