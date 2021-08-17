العراق يعطل الدوام الخميس المقبل بذكرى عاشوراء

2021/08/17 | 18:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الخميس، الموافق، 19 آب 2021 .

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