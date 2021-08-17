سلسلة توجيهات من وزير الدفاع العراقي عقب التطورات في أفغانستان والمنطقة (فيديو)

2021/08/17 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الدفاع جمعة عناد، الثلاثاء، القوات البرية بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري واخذ الحيطة والحذر.

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وذكر عناد في تدوينة على "تويتر" اطلع عليها "ناس" (17 اب 2021)، "أجريت زيارة تفقدية لقيادة القوات البرية حيث عقدت مؤتمراً موسعاً لقيادات الفرق في الجيش العراقي لمناقشة التطورات الأخيرة التي حدثت في أفغانستان والزيادة في نشاط عصابات داعش الإرهابية خلال الفترة الماضية".

واضاف "وجهت بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري والحيطة والحذر".

أجريت زيارة تفقدية لقيادة القوات البرية حيث عقدت مؤتمراً موسعاً لقيادات الفرق في الجيش العراقي لمناقشة التطورات الأخيرة التي حدثت في أفغانستان والزيادة في نشاط عصابات #داعش الإرهابية خلال الفترة الماضية.وجهت بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري والحيطة والحذر.



pic.twitter.com/jEZTHOrIuK

— جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) August 17, 2021

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