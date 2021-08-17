2021/08/17 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناطق باسم طالبان: نتعهد بأن لا تستخدم الأراضي الأفغانية منطلقا للعداء

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