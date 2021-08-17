2021/08/17 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الناطق باسم طالبان: الشعب الأفغاني كله شريك في الإنجاز الذي تحقق

الناطق باسم طالبان: لا نريد تصفية الحسابات مع أي أحد في أفغانستان

الناطق باسم طالبان: أصدرنا عفوا عن كل من وقف ضدنا ولا نريد الحرب

الناطق باسم طالبان:اعتبارا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا

الناطق باسم طالبان: نعمل على وضع نظام سياسي إسلامي نموذجي

الناطق باسم طالبان: سنعمل على تأمين كابل والسفارات والبعثات الدبلوماسية

الناطق باسم طالبان:سنحترم المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الافغان

الناطق باسم طالبان: نتعهد بأن لا تستخدم الأراضي الأفغانية منطلقا للعداء

الناطق باسم طالبان:سنحترم المعتقدات الدينية والقيم الروحية لجميع الافغان

الناطق باسم طالبان: الإمارة الإسلامية تتعهد بمنح المرأة جميع حقوقها

الناطق باسم طالبان: لن نسمح لأحد ببث النعرات على أساس العرق والدين

الناطق باسم طالبان: نعمل على تأمين كابل والسفارات والبعثات الدبلوماسية

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