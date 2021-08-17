طالبان تحدد ملامح حكم

2021/08/17 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الثلاثاء، عن ملامح حكم ما وصفها بـ"الإمارة الإسلامية"، بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول.

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