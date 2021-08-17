الكاظمي يوعز بتوفير النقص من الحديد المستخدم في تأهيل أبراج الطاقة

2021/08/17 | 18:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بتوفير النقص من الحديد المستخدم في تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية التي تتعرض لعمليات التخريب.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريح […]

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