مفاجأة كبرى بعد تقارير ريال مدريد.. رونالدو يعرض نفسه على

2021/08/17 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعتَقد بحسب وسائل إعلام، بينها موقع "فوتبول إيطاليا" المتخصص، أن يوفنتوس مستعد أيضاً للتخلي عن رونالدو هذا الصيف

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