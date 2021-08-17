لنقرأ ماركس وانجلز معا 15 - ثامر الصفار

2021/08/17 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثامر_الصفار ماركس والممارسة الثوريةضمن مسعى سابق لإعادة ترتيب أطروحات عن فيورباخ لتسهيل فهما، أطرح أمامكم المجموعة الثانية التي تضم الأطروحات الأولى والخامسة والثالثة.المجموعة الثانية: ماركس يقابل تفكير فيورباخ بالممارسة الثوريةالأطروحة الأولى: «إن النقيصة الرئيسية في المادية السابقة بأسرها - بما فيها مادية فيورباخ - هو أن الشيء، الواقع، الحسية، يتم تصورها فقط في شكل موضوع، أو في شكل تأمل، لا بشكل ......





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