الكاظمي يوعز بتوفير النقص من الحديد المستخدم في تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية

2021/08/17 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بتوفير النقص من الحديد المستخدم في تأهيل أبراج الطاقة الكهربائية التي تتعرض لعمليات التخريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز للجهات المعنية بتوفير النقص من مادة الحديد المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل أبراج نقل الطاقة التي تتعرض لعمليات تخريب"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف أن "عمليات إعادة التأهيل للأبراج غير مكلفة طالما تتم من خلال الجهود الذاتية"، مبيناً أن "الخسائر من مادة الحديد يمكن تعوضيها من المخازن الاستراتيجية كما أن خسائرها بسيطة مقارنة بأحمال المنظومة".

ولفت إلى أن "خسائر وزارة الكهرباء للطاقة الكهربائية أكبر من المادية في عمليات التخريب التي تتعرض لها الأبراج وأثرها في انقطاع الطاقة عن المواطنين وحرمان المشاريع الاستراتيجية من خدمة الكهرباء".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اصدر في وقت سابق، توجيهات مشددة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً، للقيادات الأمنية والاستخبارية، بشأن استهداف أبراج الطاقة الكهربائية، ناقش فيه استهداف الجماعات التخريبية والإرهابية لأبراج الطاقة، ومراجعة الخطط الأمنية الموضوعة لحمايتها".

وشدّد الكاظمي على "ضرورة أن تضع القيادات الأمنية والاستخبارية خططاً جديدة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، والحد من تكرار استهدافها؛ لما يشكله ذلك من تأثير كبير في تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي"، موجهاً "باستنفار القطعات الأمنية، والعسكرية، والاستخبارية كافة؛ لتأمين حماية الأبراج، وتعزيز أعداد القوات المكلفة بحماية أبراج الطاقة، وإعادة انتشارها تزامناً مع خطط حماية الزائرين في شهر محرم الحرام وتأمين الانتخابات المبكرة".

كما وجّه رئيس الوزراء أيضاً "بتشكيل خلية أزمة لمراقبة حماية الأبراج"، مشدداً على "أنه ستكون هناك مراجعة لوضع القيادات الأمنية التي ستخفق في أداء مهامها".

وقال الكاظمي مخاطباً القيادات الأمنية: إن "حماية الناس وكرامتهم والبنى التحتية واجبكم، وإن أي إخفاقات غير مقبولة وسيتم التعامل معها بحزم"، مؤكداً أن "هناك استنفاراً كاملاً في وزارة الكهرباء؛ لتزويد المواطنين بأفضل ساعات التجهيز".

وأضاف أن "إنتاج الكهرباء ارتفع إلى أعلى مستوى له، لكن هناك أيادي تخريبية وإرهابية، لا تريد للبلد الاستقرار وستتم ملاحقتهم والقصاص منهم".

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