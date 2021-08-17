برلمان كردستان يطالب حكومة الاقليم بإعداد ميزانية العام المقبل بدل الجاري

2021/08/17 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالبت اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان، الثلاثاء، حكومة الاقليم ببيان مالي للستة الاشهر الاولى من العام 2021، مضيفة انه بدلا من ارسال ميزانيتها للعام الحالي عليها اعداد موازنة العام المقبل.

وذكر بيان للجنة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "عقدت اليوم، اجتماعا اعتياديا تطرقت في احدى فقراته عن ميزانية الاقليم لسنة 2021"، مشيرا الى انه "بعد التباحث وجهت اللجنة كتابا الى رئاسة مجلس وزراء الاقليم طالبتها فيه باعداد ميزانية العام المقبل 2022 بدلا من ارسال ميزانية العام الحالي 2021، لكي يتم التمكن من ارساله في موعده القانوني في شهر تشرين الاول المقبل الى البرلمان".

واوضح البيان أن "اللجنة طالبت الحكومة ايضا بدلا من ارسال مشروع قانون ميزانية الاقليم لسنة 2021 عليها ان ترسل الى البرلمان بيانين ماليين الى البرلمان عن النصفين الاول والثاني من العام الحالي 2021 وان تقوم في نهاية السنة المالية بارسال الحسابات الختامية وتقرير الرقابة المالية الى البرلمان".

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