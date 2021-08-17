الهجرة: سيتم حث المنظمات الدولية للعمل على إعادة الاستقرار في كركوك

2021/08/17 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زارت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڤان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، محافظة كركوك، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتوفير الدعم للعائدين و الاستقرار الى المحافظة لاسيما بعد ان أغلقت المحافظة جميع مخيمات النازحين داخل حدودها الإدارية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزيرة التقت في مقر محافظة كركوك، برفقة وكيل الوزارة …

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